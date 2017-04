Un mois d’avril sous la pluie

Le mois d’avril s’annonce l’un des plus pluvieux de l’histoire pour la région de Montréal. Les précipitations prévues au cours des prochains jours devraient confirmer l’atteinte du record.

En date de lundi, 110,4 mm étaient tombés sur la métropole depuis le début d’avril. Pour l’année record de 1996, 152 mm se sont abattus ce même mois. Selon le météorologue de MétéoMédia André Monette, il est fort possible que la nouvelle marque soit celle de 2017.

«Depuis le début d’avril, 11 journées ont été pluvieuses à Montréal. Normalement, en moyenne, on devrait en compter 13».

Alors que le Québec sort d’«un hiver en dents de scie» où il est tombé 229,5 cm, selon les données d’Environnement Canada, le printemps ne sera guère plus réjouissant pour le moral, déplore M. Brien, qui a œuvré à Environnement Canada pendant 33 ans.

Selon lui, les personnes âgées, les enfants, les gens en perte de mobilité ou malades, et les gens souffrant de dépression seront particulièrement affectés.

Plusieurs cours d’eau ont atteint leur seuil d’inondation mineure, indique Hydro Météo, une entreprise spécialisée dans la surveillance des cours d’eau. Les rivières Petite Nation­­ et du Nord en Outaouais, les rivières Noire, Ouareau et L’Assomption dans Lanaudière, la rivière Maskinongé en Mauricie et la rivière Bécancour au Centre-du-Québec font partie du lot.