MORIN (FONTAINE), Héléna



À Boucherville, le 13 avril 2017, à l’âge de 89 ans, est décédée Mme Héléna Fontaine, épouse de feu Alexandre Morin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise, Pierre (Chantal Goulet), Marc (Thérèse Lemieux), Jacques, Richard, ses petits-enfants Hélène, Vincent, Etienne, Fannie, Audréanne, Jeanne, ses arrière-petits-enfants Agathe, Eloi, Laure-Émie, Thomas et William, ses frères Bernardin, Claude, sa soeur Cécile, ses beaux-frères, ses belles-soeurs Henri-Louis, Jean-Guy, Lisette, Denise, André, Bibiane, ses neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:BOUCHERVILLE (Québec) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941le vendredi 21 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi de 10h à 12h. Les funérailles auront lieu le samedi 22 avril à 12h30 en l’église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.La famille remercie le personnel de la Résidence Chartwell Harmonie et le personnel des soins palliatifs de l’hôpital Charles-Lemoyne pour les bons soins prodigués à Mme Fontaine Morin.