10 restaurants où aller déguster de bonnes huîtres pendant le festival Oystermania

Vous êtes amateur d’huîtres ou bien vous avez envie de découvrir ce que c’est? Bonne nouvelle pour tous, du 20 au 30 avril, le festival d'huîtres Oystermania débarque à Montréal.

Pendant ce festival, une dizaine de restaurants participants vous feront déguster les huîtres à leur manière. Pour seulement 10$, vous obtiendrez donc une douzaine d'huîtres et une consommation alcoolisée.

Que vous préfériez les huîtres plates (chair tendre, goût fort) ou les huîtres creuses (crémeuses, juteuses et chair verdâtre), il y en aura pour tous les goûts!

Restorant Buananotte | 3518 Boulevard Saint-Laurent

Oyster Cravings @spak09 #buonanotte #spring #stlaurent #oysters #seafood #italian Une publication partagée par Ristorante Buonanotte MTL (@buonanottemtl) le 30 Mars 2017 à 5h04 PDT

Petit restaurant ouvert depuis 1991 dont la réputation n'est plus à faire, le Buananotte saura vous charmer avec son équipe dynamique et son ambiance élégante.

Restaurant EAT | 901 Square Victoria

Seafood at EAT to jumpstart the Yelpoween celebration! 🍤 #montreal #halloween #yelp #yelpoween2016 #EAT #whotel #elitehour Une publication partagée par A Bite of Vita (@abiteofvita) le 29 Oct. 2016 à 19h34 PDT

Restaurant ouvert récemment où les brunchs et soupers entre amis auront une allure plus spéciale car vous serez bordés d’œuvres d’art et d’une musique d’ambiance enivrante.

Chez Ma Grosse Truie Chérie | 1801 rue Ontario Est (coin Papineau)

1$ l'huître ! C'est jeudredi ! Gâtez vous avec nos délices de la mer et un bon verre de vin blanc. Une publication partagée par Chez Ma Grosse Truie Chérie (@chezmagrossetruiecherie) le 29 Sept. 2016 à 10h55 PDT

Situé en plein cœur de Montréal, ce restaurant vous accueillera chaleureusement à ses tables. Il vous sera servi uniquement des produits québécois.

Caribou Gourmand | 5308 boulevard Saint-Laurent

Petit bistro qui vous propose des ingrédients gourmands de l’influence québécoise dans une ambiance détendue. Il vous partagera son amour de la bouffe.

Restaurant Piatti | 2 chemin de la Grande-Côte

Opening night for our oyster bar!!! #restaurantpiatti #oysters #barahuitre #rosemere Une publication partagée par @restaurantpiatti le 23 Oct. 2015 à 15h17 PDT

Ouvert depuis 2008, Piatti est situé dans la maison de l’ancien premier ministre Robert Borden. Tout le charme de l’unique restaurant est basé sur la vue sur la rivière des Milles Îles et l’endroit historique.

La Brasserie Saint-Denis | 4350 rue Saint-Denis

La Brasserie Saint-Denis a une étonnante variété de bières d’importation et délicieux plats de moules, burgers, saucisses et choucroutes à vous présenter.

Sarah B | 360 rue St-Antoine Ouest

Feeling absinthe-minded tonight 🌿 Une publication partagée par 🐞 (@smithsarahrose) le 31 Oct. 2015 à 18h16 PDT

Bar parfait pour des rencontres où vous pourrez y découvrir des cocktails ainsi qu’une diversité de délicieuses bouchées provençales.

L’Assommoir Resto-Bar | 211 rue Notre-Dame Ouest

Guilty pleasure 💁🏼‍♂️ #oysterlover #jeudredi #amen Une publication partagée par yann_bt (@yann_bt) le 27 Oct. 2016 à 17h40 PDT

Restaurant à l’image de son quartier d’accueil, L’Assommoir Resto-Bar est ouvert sur la culture et sur le monde. Il saura vous présenter un menu unique et audacieux.

Bord’Elle | 390 rue Saint-Jacques Ouest

Ladies love Bord'Elle almost as much as Bord'Elle loves ladies! 💗 👯‍♀️💗 Une publication partagée par Bord'Elle (@bordellemtl) le 6 Avril 2017 à 6h50 PDT

Bar et restaurant au look d'un hôtel-boutique au cœur du Vieux-Montréal proposant une cuisine créative ainsi qu’une ambiance dynamique aux airs des années '20.

Joverse | 52 rue Saint-Jacques

Dollar thrills on a Thursday! #joversemtl #5a7 Une publication partagée par JoverseMtl (@joversemtl) le 19 Janv. 2017 à 13h26 PST

Petit restaurant ayant sa place dans la métropole depuis le printemps 2013. Endroit parfait pour une petite fête vu son ambiance intime et festive.

Pour plus de détails sur le festival, consultez la page Facebook de l'événement.