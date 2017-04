LABELLE, Jeanne-Alice



À l'Unité du Pavillon Argenteuil Lachute, le 14 avril 2017, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Jeanne-Alice Labelle, épouse en premières noces de feu René Girard et en secondes noces de feu Richard Demers.Elle laisse dans le deuil ses deux fils, Georges (Hélène Corbeil) et Gilles (Line Malette), ses six petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Elle quitte également ses deux soeurs, Denise et Dolorès, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis.Exposée au:MOZART DESFORGES INC.331, AVE BETHANY, LACHUTETél. 450-562-3636 Téléc. 450-562-6864Courriel: resfunmozart@videotron.cawww.complexemozartdesforges.comLes funérailles seront célébrées ce mercredi, 19 avril à 11h, en l'église Ste-Anastasie, 174 ave Bethany, Lachute. Les membres de la famille seront présents au complexe, afin d'accueillir parents et amis, mardi de 14h à 17h et de 19h à 21h. Ouverture mercredi à compter de 9h.