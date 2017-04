LAUZON, André



Au CISSS des Laurentides, hôpital de Rivière-Rouge, le 9 avril 2017, à l’âge de 79 ans, est décédé M. André Lauzon, fils de feu James Lauzon et feu Rose-Anna Allaire, époux de Mme Suzanne Ménard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (feu Pierre Guay), Claude (Manon), Gaétan (Sylvie) et Andrée (Stéphane), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, plusieurs parents et amis. Il fut prédécédé par son fils Pierre.Il fut avant tout un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père généreux et aimant.La famille recevra vos condoléances en l’église de Rivière-Rouge, le samedi 22 avril 2017 dès 10h, suivi d'un service religieux à 11h et de l’inhumation au cimetière.Sous la direction de la:BRUNET473, RUE L’ANNONCIATION SUDRIVIÈRE-ROUGE