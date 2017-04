5 bonnes raisons de recourir au maquillage permanent

Le maquillage traditionnel est parfois contraignant : temps, manque de tenue, résultat artificiel, etc. Et si le maquillage permanent était la solution ? Découvrez 5 bonnes raisons de recourir au maquillage (semi)permanent !

1. Un réel gain de temps

Pour beaucoup de coquettes, sortir sans être parfaitement apprêtée est inenvisageable. Parmi les étapes incontournables pour être présentable, on trouve évidemment le maquillage. Mais mascara, eye-liner, blush, rouge à lèvres, etc. : se maquiller correctement demande un certain temps...

Aussi, le maquillage permanent est une solution intéressante pour les femmes pressées. Dès le saut du lit, vous êtes déjà maquillée. Quelques ajouts d’ombre à paupières, un coup de brillant à lèvres et le tour est joué. Finies les heures de préparation dans la salle de bain et bonjour aux heures de sommeil supplémentaires !

2. Un résultat professionnel et précis

Avant de réaliser un maquillage permanent, vous décidez avec l’esthéticienne quelles sont les zones à teinter (sourcils, lèvres, cils, etc.), puis sélectionnez les couleurs selon le résultat souhaité. Le rôle de cette professionnelle est de vous aider à faire les bons choix, pour obtenir un rendu aussi harmonieux que possible.

Ensuite, l’esthéticienne vous « tatoue » avec une grande précision. Une fois le travail terminé, vous obtenez un maquillage permanent sur mesure et naturel (durable pendant plusieurs années).

Parmi les méthodes utilisées en institut, on trouve notamment :

La technique du microblading, pour des sourcils impeccablement dessinés ;

La permanente des cils, pour des cils recourbés sans recourbe-cils ;

Le mascara semi-permanent (ou teinture), pour des cils colorés et allongés ;

La pigmentation des lèvres, pour une bouche teintée et plus pulpeuse ;

L’ajout d’un grain de beauté ou de taches de rousseur.

3. Plus aucune bavure !

Bien plus efficace que les produits « waterproof », le maquillage permanent a le grand avantage de ne jamais couler. Le rêve pendant les vacances à la plage ou lors de cérémonies émouvantes ! En effet, puisque les pigments sont incrustés dans la peau, ils ne craignent pas l’humidité.

Cet atout est également appréciable pour les sportives. Même si vous souhaitez rester séduisante en faisant du sport, vous n’avez pas forcément envie de vous maquiller juste avant. Sans compter les effets de votre transpiration sur votre maquillage... Ici encore, le maquillage permanent est votre sauveur.

Enfin, il est très pratique pour les coquettes peu inexpérimentées qui ont des difficultés à se maquiller correctement. Puisqu’une esthéticienne réalise votre maquillage permanent, vous avez moins à craindre pour votre look.

4. Mettre en avant ses atouts...

Le maquillage permanent peut s’appliquer sur différentes zones du visage, selon vos envies : bouche, cils, paupières, sourcils, etc. À vous de choisir quels éléments mettre en valeur !

L’objectif est de vous sentir belle et bien dans votre peau. Pour cela, le maquillage permanent doit souligner votre beauté naturelle de manière subtile et durable, tout en reflétant votre personnalité. L’idée n’est pas de ressembler à un clown ! Pour vous aider, demandez conseil à une esthéticienne.

5. ...et masquer ses défauts !

Si vos cils sont trop clairs, optez pour la coloration semi-permanente, s’ils sont trop courts tournez-vous vers les extensions durables. De la même façon, si votre bouche n’est pas assez marquée, osez la pigmentation. Et si vous en avez assez de dessiner vos sourcils tous les matins, colorez-les grâce au microblading !

Le maquillage permanent peut aussi masquer d’autres imperfections, telles que des cicatrices, des zones de dépigmentation ou des problèmes d’alopécie (permanente ou temporaire) des sourcils.

Conclusion

Le maquillage permanent vous permet donc d’être maquillée à tout moment, pour mettre en valeur votre beauté naturelle. Efficace pendant plusieurs années, il vous fera gagner un temps précieux.