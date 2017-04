5 conseils pour éviter de payer trop cher pour votre assurance auto

Posséder une voiture représente de nombreux frais : carburant, entretien, réparation, assurance, etc. Afin de réduire une partie de ces coûts, suivez donc ces 5 conseils pour éviter de payer trop cher votre assurance auto.

1. Demandez des rabais sur votre assurance auto

Avant de signer un contrat d’assurance auto, sachez que vous pouvez demander certains rabais, notamment si vous :

Voulez assurer plusieurs véhicules.

N’avez eu aucun accident ou infraction au Code de la route, ces trois dernières années.

Suivez un cours de conduite additionnel ou de conduite préventive.

Avez un dispositif antivol sur votre véhicule.

Avez des dispositifs de sécurité sur votre voiture (antiblocage des roues, sacs gonflables, etc.).

Conduisez peu (quelques kilomètres par an).

Avez plus de 55 ans.

Êtes étudiant et avez de bonnes notes ;

Êtes un client de longue date.

Si vous remplissez certaines de ces conditions, discutez-en avec votre assureur !

2. Restez assuré en continu

Même si vous ne conduisez pas votre véhicule pendant une longue période, mieux vaut conserver votre assurance auto. La raison est simple : une assurance de 36 mois consécutifs rassure les assureurs, qui proposent alors des primes plus avantageuses. Or, si vous résiliez votre assurance, le compteur repartira à zéro lorsque vous en souscrirez une de nouveau.

Cependant, pour réduire vos frais quand vous ne conduisez pas pendant longtemps, vous pouvez abaisser les garanties de votre assurance au niveau minimum. Votre couverture sera alors maintenue pendant 36 mois, et vous pourrez réaugmenter votre protection lorsque vous conduirez à nouveau.

3. Choisissez une assurance auto adaptée

Pour réduire le coût de votre assurance auto, choisissez-la selon votre voiture. Si celle-ci ne vaut pas plus de 2000$, il est préférable de réduire vos primes d’assurance autant que possible. Pour décider, adressez-vous à un courtier qui vous trouvera la meilleure assurance automobile pour vous protéger des caprices de la route.

Et pour les coups durs (accident de la route, voiture vandalisée, etc.), vous avez tout intérêt à placer de l’argent sur un compte épargne. Vous pourrez alors piocher dedans pour financer les réparations. Cette alternative est plus avantageuse financièrement que de souscrire une assurance auto plus coûteuse.

4. Présentez un pointage de crédit correct

Votre pointage de crédit est calculé selon vos antécédents en matière de crédits et évolue avec le temps, en fonction de vos remboursements et de vos nouvelles souscriptions. Le pointage de crédit est donc un indicateur de solvabilité, qui renseigne les prêteurs sur votre gestion des finances personnelles et votre sens des responsabilités.

Aussi, avant de vous accorder une assurance auto, l’organisme assureur va d’abord étudier votre pointage de crédit pour évaluer le risque que vous représentez. Par exemple, des études ont montré que les conducteurs avec des crédits longs et stables déclaraient moins de sinistres. À l’inverse, une personne ayant une gestion des finances personnelles peu rigoureuse est plus susceptible d’être impliquée dans un accident. Selon les profils, les assureurs ajustent leurs tarifs ! Pour bénéficier de primes avantageuses, vous avez donc tout intérêt à mettre de l’ordre dans vos crédits.

5. Appelez votre agent en cas de problème

Si lors d’un contrôle de police, vous ne retrouvez pas votre certificat d’assurance, vous pouvez contacter votre agent d’assurance. Demandez simplement l’autorisation au policier. Votre assureur se portera alors garant pour vous, ce qui vous évitera une contravention. Vous pourrez ainsi repartir sans amende. Pensez donc à enregistrer les coordonnées de votre agent d’assurance dans votre cellulaire !

Conclusion

Il est donc possible de réduire le coût de votre assurance. Pour cela, discutez des modalités avec votre assureur !