5 conseils pour une cuisson parfaite de votre steak

Vous rêvez d’un délicieux bifteck, savoureux et tendre ? Outre la qualité de votre pièce de bœuf, la cuisson est une étape cruciale. Si vous avez envie de vous régaler, vous pouvez bien sûr vous rendre dans un steakhouse montréalais, qui vous offrira une expérience culinaire inégalée. Mais si vous préférez déguster un superbe steak à la maison, suivez donc ces 5 conseils pour obtenir une cuisson parfaite !

1. Cuisez un steak à température ambiante

La première chose est de sortir votre pièce de viande du réfrigérateur une trentaine de minutes avant de la cuire.

D’abord, cela évite de créer un choc thermique entre la viande froide et la poêle brûlante. En effet, le steak est composé de muscle et donc en grande partie d’eau. S’il est placé froid sur une surface trop chaude, ses cellules vont trop se dilater, se briser... et altérer votre beau bifteck. Quel dommage !

Ensuite, en vous assurant que votre viande soit à température ambiante, vous évitez aussi d’obtenir un steak cuit à l’extérieur, mais encore froid à l’intérieur.

2. Utilisez les bons ustensiles

Pour cuire un steak à la perfection, l’idéal est d’utiliser une poêle à fond épais, qui permet une meilleure répartition de la chaleur, et donc une cuisson plus uniforme. Au contact de la viande froide, une poêle épaisse refroidira beaucoup moins vite qu’une fine. C’est d’autant plus important lorsque vous cuisez plusieurs biftecks à la fois !

De plus, choisissez une taille de poêle adéquate. Pour cuire un seul steak, prenez une petite poêle sinon la matière grasse brûlera trop vite et altérera le goût de votre viande. À l’inverse, pour saisir plusieurs biftecks, optez pour une poêle assez grande sinon vos pièces cuiront de manière inégale.

Enfin, utilisez les bons ustensiles. Pour cuire parfaitement un steak, il est impératif de ne pas le piquer, sinon son jus va s’échapper et il deviendra sec. Le mieux est donc de le manipuler avec une spatule ou une pince (résistant à la chaleur, évidemment), surtout pas avec une fourchette.

3. Choisissez la matière grasse adéquate

Un steak doit d’abord être saisi correctement dans de la matière grasse. C’est cette première étape qui sublimera le goût de la viande. Il ne faut donc pas la négliger !

Aussi, le choix de la matière grasse est essentiel. Pour de meilleurs résultats, il est préférable d’utiliser du beurre clarifié (qui ne brûle pas) ou de l’huile (olive, arachide ou tournesol). Il est aussi possible de mélanger du beurre et de l’huile. Dans ce cas, faites d’abord chauffer un peu d’huile, puis ajoutez le beurre.

Par ailleurs, veillez à utiliser suffisamment de matière grasse, car elle empêchera votre viande de brûler.

4. Laissez la viande cuire tranquillement

Il est tentant de retourner votre steak encore et encore. Abstenez-vous ! Pour obtenir une cuisson parfaite, vous devez laisser votre steak tranquille autant que possible.

Commencez donc par le saisir à feu vif, dans une poêle brûlante avec de la matière grasse chaude, pendant quelques minutes de chaque côté (selon l’épaisseur du steak). Cela empêche que le jus de viande s’échappe et garantit ainsi un bifteck tendre et juteux. Lorsqu’il est saisi des deux côtés, assaisonnez à votre convenance.

Selon la cuisson désirée, servez immédiatement (saignant) ou poursuivez la cuisson à feu doux (à point ou bien cuit).

5. Accordez un temps de repos au steak cuit

Une fois cuit, ne coupez pas votre bifteck. Enveloppez-le de papier aluminium et déposez-le simplement sur une assiette chaude, puis laissez-le reposer 3-4 minutes. La chaleur se répartira et la chair va se « calmer », ce qui donnera une viande bien moelleuse.

Conclusion

La cuisson du steak est donc un art dont il faut respecter quelques principes. Pour obtenir une cuisson parfaite, vous devez être patient et chouchouter votre viande.