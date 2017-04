Vous souhaitez installer un abri au fond de votre jardin pour y stocker du matériel ou avoir une annexe à votre maison ? Voici 5 éléments à considérer avant de vous faire construire un cabanon de jardin extérieur.

1. Cabanon fixe ou démontable ?

Avant d’installer un foyer extérieur ou un cabanon pour ranger les outils de jardinage, choisissez entre une version fixe ou démontable.

L’abri fixe implique des travaux plus poussés puisque sa structure doit être ancrée dans un bloc de béton ou de mortier coulé. Et si le cabanon est accolé à une façade de votre maison, il faut aussi le fixer solidement au mur.

Par ailleurs, le cabanon fixe permet de prévoir une structure plus lourde et robuste que la version mobile. Cependant, un abri de jardin démontable est plus léger et peut être déplacé.

2. Les dimensions

Ensuite, vous choisirez la taille de votre cabanon de jardin selon l’usage prévu et l’espace disponible sur votre terrain. Attention aussi à obtenir les autorisations nécessaires auprès de votre commune !

Voici quelques indications :

Parfait pour les jardins de taille réduite, un cabanon de moins de 5m2 permet de ranger le petit outillage.

Une remise de 5 à 10m2 convient pour stocker des vélos et du mobilier de jardin.

Le format de 10 à 15m2 offre un espace suffisant pour installer un établi.

Un abri de plus de 15m2 peut devenir pièce à vivre, s’il est correctement isolé et aménagé.

3. Les matériaux

Les matériaux sont sélectionnés selon l’usage prévu et le style souhaité.

En plus d’être esthétique, le bois est naturel, résistant et isolant. Bien sûr, la qualité de votre abri dépendra du type de bois choisi. Et selon votre usage, vous devrez sélectionner la bonne épaisseur de bois : une chambre d’invitée nécessitera des parois plus épaisses qu’un simple local à outils !

Ensuite, le métal est aussi un matériau de qualité. Optez pour de l’acier ou de l’aluminium, plus résistants et isolants au niveau thermique. Alors que l’acier peut être coloré selon vos souhaits, l’aluminium ne pourra pas rouiller. Pensez donc à traiter votre cabanon en acier pour le protéger de la corrosion.

Enfin, une remise en résine PVC est solide, légère et facile à monter et à entretenir. En plus, contrairement au bois, ce matériau résiste bien aux températures extrêmes, ainsi qu’aux chocs et aux intempéries. Ces atouts en font donc un produit plus coûteux.

4. La toiture, les portes et les fenêtres

D’abord, vous avez le choix entre un toit à une ou deux pentes. Côté matériaux, on trouve des toitures en bois massif, en carton bitumé, en bardeaux d’asphalte ou même en tuiles.

Ensuite, les portes peuvent être simples ou doubles, selon vos besoins. Vitrées ou non, elles sont souvent composées du même matériau que le cabanon et sont agrémentées d’un seuil.

Enfin, votre cabanon peut comporter des fenêtres : simples ou doubles, en verre ou en matière synthétique, avec double vitrage ou non, avec ou sans volets. Vous n’avez que l’embarras du choix !

5. Pensez à l’entretien de votre cabanon !

Avant de choisir un cabanon de jardin, anticipez aussi son entretien. Pour préserver sa durée de vie et bien protéger les objets qui se trouveront à l’intérieur, vous devrez l’entretenir correctement.

Par exemple, du bois nécessitera des traitements fongicides réguliers. Et sachez qu’un abri en sapin demandera bien plus d’entretien que du bois rouge. De la même façon, un cabanon en PVC sera très facile à entretenir, alors qu’une version en aluminium devra être traitée régulièrement contre la rouille. Choisissez donc en conséquence !

Conclusion

Avant d’installer un cabanon dans votre jardin, décidez-vous d’abord sur un modèle fixe ou démontable, puis sélectionnez ses caractéristiques selon vos besoins (taille, matériaux, contraintes d’entretien, etc.).