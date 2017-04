DELISLE, Jean-Guy



À Montréal, le samedi 15 avril est décédé Jean-Guy Delisle, époux de Madeleine Bélisle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Sylvain, ses petits-fils Cédric, Jérémie et Christophe, sa soeur Nicole Cappelli, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le mercredi 19 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 20h30.