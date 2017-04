8 rangers qu’on aime plus que les Rangers de New York

En temps normal, la majorité des résidents du 514 n’entretiennent pas de sentiment négatif envers les Rangers de New York.

Mais comme nos glorieux les affrontent en première ronde des séries éliminatoires cette année, bien là, on se met à les détester avec une passion dévorante comparable à celle qui existe entre Aladin et Jafar ou encore entre Guillaume Wagner et Martin Matte.

Pour montrer aux New-Yorkais jusqu’où se rend notre dédain, nous avons décidé de recenser tous les rangers qu’on apprécie plus qu’eux (pour les prochains jours seulement parce qu'après les séries, nous allons redevenir indifférents).

Tic et Tac, les rangers du risque

En plus d’être adorables et courageux, ces tamias ont fondé leur propre bureau de détectives et n'arrêtent pas de dénouer des mystères. En plus, leur tactique c'est l'attaque. Et puis, je suis pas mal certain que Nash et Zuccarello n’ont jamais résolu un seul crime.



Un Ford Ranger

«Ça, ça c’est des bons p’tits trucks.»

-Mon père Robert Dufour

Est-ce que mon père serait le genre à se tromper et dire n'importe quoi? I DON'T THINK SO!

Le Groupe de hard-rock américain Night Ranger

On ne les connaît pas vraiment sauf pour la pièce Sister Christian. Mais tsé, elle est quand même pas pire.

Les Power Rangers

AFP

Ce groupe de super-héros a définitivement une meilleure attaque à cinq (à six même, si Tommy est là).

Le village de Ranger en Géorgie

GOOGLE MAPS

Cette communauté de 131 âmes à une centaine de kilomètres au nord d’Atlanta n’a rien d'extraordinaire, mais au moins ce village n’a pas blessé Carey Price en 2015.

La classe de Ranger dans Donjons et Dragons

AFP

Techniquement, le titre en français est rôdeur, mais ça devient de plus en plus difficile de trouver d’autres exemples de rangers.

Walker Texas Ranger

Avant que Chuck Norris ne devienne un meme, il divertissait les gens du troisième âge dans cette émission diffusée les samedis soirs sur CBS.

Ivan Ranger, le peintre croate de l’époque baroque

WIKI

Pour clore cette liste, nous avons choisi nul autre que cet homme dont nous avons appris l’existence en écrivant Ranger dans Wikipédia. C'est dire à quel point on veut que les Rangers de New York perdent.

GO HABS GO!

MENTION HONORABLE: Les friandises Jolly Ranchers, le pilote automobile Andrew Ranger et le verbe «ranger» comme dans «préparez-vous à ranger votre équipement de hockey et sortir vos bâtons de golf maudits Rangers!»