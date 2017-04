FOURNIER (née Paquin)



MadeleineAu CHSLD St-Eustache, le 8 avril 2017, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Madeleine Paquin, épouse de M. Louis-Henri Fournier.Elle laisse ses fils Watson A. Fournier (Miyuki Matsushita), Robert J. Fournier (Line Sabourin) et sa fille Michèle S. Fournier (Paul Trépanier), ses huit petits-enfants: Jennifer (Brendan Magill), Andrew (Erin Scholes), Marie-Claude, Vincent, Isabel, Nicholas (Jennifer Broadfoot), David et Umiko, ses sept arrière-petits-enfants: Madeleine, Maverick, Ryder, Fox, Daphne, Dylan et Scarlet, sa soeur Andrée Caon, son frère Jacques Paquin (Gaye McLeod) et sa belle-soeur Suzanne Fournier, ainsi que ses neveux et nièces et autres parents et amis.Madeleine Fournier a été directrice des soins de 1968 à 1996, puis bénévole durant plusieurs années, au CHSLD Deux-Montagnes, privé conventionné, également membre de la Croix-Rouge de Deux-Montagnes.La famille recevra les condoléances le mercredi 19 avril 2017 de 14h30 à 18h au complexe funéraire:Au lieu de fleurs, un don à l'Association de Parkinson (parkinson.ca) serait apprécié.