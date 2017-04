FAUBERT, Lucie



Chez elle à Brighton, le samedi 1er avril 2017, à l'âge de 65 ans est décédée Lucie Faubert, fille de feu Gérard Beaulieu et feu Jeannette (Faubert). Elle était l'épouse aimante de Daniel Faubert, la chère mère de Réjean Faubert (Kelley MacDonald) de Newburg, Jean-François Faubert (Marissa Clark) d'Oshawa et Mélanie Boyd et son mari Michael de Whitby, soeur de Gisèle Beaulieu, Huguette Meloche, Jocelyne Ferland (André), tous de Léry, QC, et Gilles Beaulieu (Cécile) de Châteauguay, QC. Prédécédée par son frère André Beaulieu et son beau-frère Jacques Meloche. Lui survivent sa belle-soeur, Nicole Beaulieu, de Maple Grove, QC. Elle manquera à ses huit petits-enfants, à plusieurs nièces et neveux.Un service privé, aura lieu à une date ultérieure au cimetière.En guise de témoignage de sympathie, des dons à l'oeuvre de charité de votre choix seraient appréciés par la famille.de BRIGHTON, ON / 613-475-2121