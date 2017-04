LAVOIE, Annette (née Savaria)



À Montréal, le lundi 10 avril 2017, est décédée Mme Annette Savaria Lavoie, épouse de feu Lucien Lavoie.Elle laisse dans le deuil ses fils François, Daniel et Jean, ses petits-fils Mathieu, Félix, Simon et Rémi, sa soeur Thérèse ainsi que de nombreux autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en la chapelle de la Résurrection du cimetière-Notre-Dame-des-Neiges, 4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, H3V 1E7, le jeudi 20 avril à 9h30.www.dignitequebec.com