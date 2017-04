PARENT (née QUINTAL)

Élisa Thérèse



À Montréal, le 11 avril 2017, à l’âge de 87 ans, est décédée Mme Élisa Thérèse Quintal, épouse de feu Yvon Parent.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane, Sylvain (Chantal), ses petits-enfants Mélissa, Samuel, Félix ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 avril 2017 de 13h à 17h et de 19 à 21h à la:LAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'ÉGLISEVERDUN514 769 3867Stationnement et rampe d'accès disponiblesEn guise d'hommage, la famille vous propose d'offrir un don à la Société Alzheimer de Montréal. Formulaires de dons disponibles au salon la journée des funérailles.