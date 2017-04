Aaron Sanchez subira une opération mineure

Les Blue Jays de Toronto ont annoncé mardi que le lanceur Aaron Sanchez a subi une opération mineure pour enlever une partie de son ongle du majeur de la main droite.

L’opération a eu lieu lundi à Kansas City et selon l’équipe, Sanchez devrait être en mesure de lancer d’ici quelques jours.

À la suite de son départ face aux Orioles de Baltimore vendredi, l’artilleur de 24 ans était catégorique.

«Je ne peux continuer de voir la mécanique de mes lancers être influencée par ce léger problème et mettre les autres parties de mon corps en danger, a-t-il dit aux médias. Je dois régler ce problème maintenant.»

En 12 manches et un tiers cette saison, Sanchez a permis six points, trois circuits et 11 coups sûrs. Il a également accordé quatre buts sur balles en plus de retirer neuf frappeurs sur des prises.