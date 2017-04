TREMBLAY, André



À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 5 avril 2017, à l’âge de 86 ans, est décédé André Tremblay.Il laisse dans le deuil sa soeur Noëlla, sa belle-soeur Thérèse (feu Léon Tremblay), ses nombreux neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 21 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 22 avril dès 10h:VAUDREUIL-DORIONwww.maisonfuneraireroussin.comUne liturgie de la Parole aura lieu le samedi 22 avril 2017 à 11h30, à la maison funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.La famille tient à remercier très sincèrement l’équipe du Dre Chantal Anctil, tout particulièrement l’infir-mière Jennifer Perron, ainsi que tout le personnel de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges pour leurs soins exceptionnels et leur support.