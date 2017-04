Alberta: l'identité du Québécois mort dans un accident de la route maintenant connue

C’est un membre de Tohu-Bohu Productions, une entreprise de Montréal, qui est mort dans un accident de voiture en Alberta ce week-end.

L’homme de 28 ans qui est mort sur la route à Redwater, en Alberta, dimanche, se nomme Alexandre Thériault. Selon nos informations, il était en tournée avec la troupe Tohu-Bohu lorsque l’accident est survenu. La camionnette dans laquelle il se trouvait a percuté l’arrière d’un camion à l’angle de la route 38 et de la Range Road 212 vers 9 h15, a rapporté Global News. Il a été transporté par hélicoptère vers un hôpital d’Edmonton, à une soixantaine de kilomètres des lieux de l'accident. C’est là que son décès a été constaté. Il y avait huit personnes dans cette camionnette, et trois d'entre elles ont subi des blessures légères.

La police a également indiqué que les passagers de ces deux véhicules se connaissaient.

Pas de commentaires

Jointe par Le Journal, Tohu-Bohu a refusé de commenter l’événement, «par respect pour les proches de la victime». L'entreprise a néanmoins publié un message sur Facebook cet après-midi.

«La grande famille de Tohu-Bohu est dévastée par le départ soudain et prématuré d'Alexandre Thériault, comédien faisant partie de la distribution de notre spectacle A Forever Frozen Story, décédé au cours d'un tragique accident de la route dimanche dernier. Alexandre était un artiste de grand talent, un homme exceptionnel qui était profondément aimé de tous ses collègues», a indiqué l’entreprise.

Tohu-Bohu est une maison de production pour jeune public.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages d’amour adressés à Alexandre sont apparus.

«Je t'aime minou!!! S'il te plaît, veille sur nous d'où tu es et chante plus fort que tous, comme tu sais si bien le faire!!! Je t'aime!» a écrit Roxanne Lapointe.

«On se connaissait tellement, tous les deux, alors tu sais à quel point je suis détruit et à quel point tu me manques! Tu sais aussi que j'aurais tout donné pour te serrer dans mes bras une dernière fois et te dire à quel point je t'aime! Je te connais et je sais que tu as dû être anxieux, mais sache que j'étais avec toi tout le temps. Tu m'as rendu heureux ces 8 dernières années. Je te ramène à la maison bientôt mon grand Amour», a affirmé Gaétan St-Cyr‎.

- Avec la collaboration de l’Agence QMI