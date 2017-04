Alex Iafallo signe avec les Kings

Les Kings de Los Angeles ont accordé un contrat d’entrée de deux ans à l’attaquant américain Alex Iafallo, mardi.

Les clauses financières de l’entente n’ont pas été divulguées.

Le joueur de 23 ans a disputé 42 matchs avec les Bulldogs de l’Université du Minnesota cette saison. Il a amassé 21 buts et 30 mentions d’aide pour 51 points, conservant un différentiel de +22 et écopant de 22 minutes de pénalité. De plus, il a été nommé au sein de l’équipe d’étoiles du Frozen Four, qui regroupe les hockeyeurs participant aux demi-finales de la NCAA.

En quatre ans dans les rangs universitaires, Iafallo a totalisé 48 filets et 73 aides, pour 121 points en 152 rencontres.