Bien que les cours d’eau soient toujours sous surveillance, les riverains pourront respirer plus aisément mardi, puisque le niveau des eaux est généralement à la baisse, selon un communiqué diffusé par Hydro Météo.

Dans les régions de l’Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie, de Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec, on enregistre une légère baisse du niveau des eaux, mais quelques cours d’eau en Mauricie et en Outaouais ne suivent pas cette tendance.

Le niveau des eaux demeure par contre élevé et des inondations mineures ont été signalées pour les rivières de la Petite Nation, Rouge et du Nord en Outaouais, les rivières Noire, Ouareau et L’Assomption dans Lanaudière, ainsi que pour la rivière Maskinongé en Mauricie et la rivière Chaudière dans Chaudière-Appalaches.

Hydro Météo soutient que «les débits maximums des rivières des Outaouais, des Mille Îles et des Prairies pourraient être atteints dans les prochains jours».

En Montérégie, la rivière Richelieu se rapproche de son seuil d’inondation mineure, mais devrait se stabiliser dans les jours qui viennent.

Dans la région de Québec, le niveau des eaux est également à la baisse, la rivière Saint-Charles étant la seule qui donne des maux de tête en raison de son niveau élevé.

Deux systèmes météo successifs laisseront cependant de la pluie sur l’ensemble de la province à compter de mercredi, ce qui risque de provoquer une nouvelle hausse dans les bassins touchés par les précipitations.