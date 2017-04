Le dilemme de Ballou

Ballou Jean-Yves Tabla n’a que 18 ans, mais déjà il fait écarquiller les yeux et, surtout, il se retrouve devant l’une des décisions les plus importantes de sa vie.

Originaire de la Côte-d’Ivoire, Tabla a jusqu’à maintenant porté les couleurs du Canada sur la scène internationale, mais il devra décider avec quelle équipe sénior il va s’aligner.

On sent que le jeune est tiraillé face à cette décision puisqu’il ressent un fort attachement pour sa patrie d’origine.

«Ce n’est pas une hésitation, mais ma famille tient beaucoup à ça, que je représente le pays [de ses origines]. J’ai des frères qui tiennent à ça et pour moi c’est très important. C’est une grosse décision pour moi.»

Tout peser

Mauro Biello, qui a joué de nombreuses années sous l’unifolié, semble beaucoup plus intéressé à aider son jeune protégé qu’à l’influencer en faveur de sa terre d’accueil.

«C’est important qu’il ne sente pas forcé de faire quelque chose parce que c’est une décision avec laquelle il va vivre pendant plusieurs années. Il doit peser les pour et les contre avant de prendre sa décision.

«C’est une décision avec laquelle il doit être à l’aise, c’est normal puisqu’il est né dans un autre pays et maintenant il représente une équipe, une ville et un autre pays. On peut l’aider et le guider un peu, c’est aussi notre travail.»

Discussion

Le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale canadienne, Victor Zambrano, était de passage au Stade Saputo pour assister au match de l’Impact face à Atlanta, samedi, et il en a profité pour rencontrer Ballou.

Le nouveau patron n’a pas hésité à vendre sa salade à l’un des plus beaux espoirs du soccer canadien.

«Il m’a fait un bon discours et je suis en train de réfléchir avec mon agent et ma famille. Ce n’est pas une décision facile, mais c’est ça qui est ça.»

Contre la montre

On sent que Ballou est engagé dans une course contre la montre et il a l’intention de se décider bientôt.

«C’est mieux de donner une réponse que de faire attendre pour rien. Il [Zambrano] m’a dit de prendre mon temps.»

Il ne sait pas s’il jouera le match amical qui sera disputé au Stade Saputo, le 13 juin prochain. Le véritable échéancier concerne l’effectif qui représentera le Canada lors de la Gold Cup, une compétition continentale qui aura lieu en juillet prochain.

Une chose est sûre, il sera à l’aise avec la décision qu’il prendra.

«Ce n’est pas mon problème ça. J’ai pris une décision, s’il y a des gens qui ne sont pas contents... Tant que je suis avec mon club et que je suis avec la fédération qui me tient à cœur, je suis content.»

Le temps ne presse pas

Ballou Jean-Yves Tabla a participé à cinq des six matchs de l’Impact depuis le début de la saison et chaque fois, il a laissé une bonne impression.

Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il force la main à Mauro Biello pour en faire un titulaire. Il l’a été deux fois, mais c’était en raison de la blessure à Ignacio Piatti.

Le principal intéressé ne se casse pas la tête avec de telles préoccupations.

«Je suis content, le staff me donne des conseils en me disant de ne pas me presser et je me rends compte que ça vient avec le temps.

«Le coach, quand il sentira que je suis vraiment prêt, il va me mettre. Je ne suis pas le genre de personne à mettre de la pression.»

Mauro Biello l’a déjà dit et il l’a répété mardi, il ne veut pas presser le jeune joueur de 18 ans et aime l’option qu’il lui offre en se pointant sur le terrain à partir du banc.

«J’ai cette réflexion, mais je dois regarder l’ensemble du portrait. Parfois, il y a des choses qui s’ouvrent dans le match et je dois avoir des options. On doit le mettre dans la meilleure situation pour avoir du succès et jusqu’à maintenant, ça marche.»

Encore beaucoup de travail

La première victoire de l’Impact a apporté un certain soulagement chez les joueurs, mais l’heure n’est certainement pas à la complaisance, d’autant que l’équipe se trouve toujours au 10e rang de l’Association Est.

«Nous avons encore beaucoup de chemin à faire et c’est une bonne chose qu’ils aient reçu un carton rouge, a reconnu Chris Duvall. Mais c’est bon pour la confiance et nous pouvons construire sur ça.»

Selon l’arrière droit, ses coéquipiers et lui veulent atteindre un objectif bien clair.

«Nous n’avons toujours pas obtenu de blanchissage et c’est un de nos objectifs sur le plan défensif parce qu’avec les joueurs offensifs que nous avons, nous savons que nous allons marquer des buts.»

Un bon feeling

Anthony Jackson-Hamel savourait encore, mardi matin, son magnifique but victorieux inscrit dans la dernière minute du match de samedi.

«C’est un beau feeling. C’est un peu partout. Ça fait plaisir de voir que les gens ont apprécié.»

L’attaquant originaire de Québec assure qu’il savait exactement ce qu’il faisait quand il a redirigé du talon un tir bas de Hernan Bernardello.

«Quand le ballon retourne à Hernan, je n’ai aucun doute dans ma tête que le ballon va venir vers moi. J’ai attendu et je l’ai fait dévier. Je voulais le faire dévier du sens opposé d’où venait le ballon pour prendre le gardien à contre-pied.»

Pas préoccupant

Par ailleurs, l’Impact a vu sa dose de cartons rouges depuis le début de la saison, en ayant reçu trois et ayant vu l’adversaire en recevoir deux. Il y a eu des cartons rouges dans quatre des six rencontres disputées par le Bleu-blanc-noir depuis le début de la saison.

«Ce n’est pas alarmant, il y a beaucoup de cartons rouges au début de chaque saison. Les officiels mettent l’accent sur le contrôle du match et sont déterminés à garder les joueurs en sécurité.»

Mauro Biello souligne que c’est un sujet de conversation dans le vestiaire.

«On discute des cartons et on veut faire attention lors de certains moments dans les matchs.»