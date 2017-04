Cratère sur l’autoroute 25: une portion de l’autoroute fermée pendant au moins deux mois

SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN | Le cratère qui s’est formé le 7 avril dernier en bordure de l’autoroute 25, à Saint-Roch-de-l’Achigan, dans Lanaudière, obligera le ministère des Transports (MTQ) à garder une portion de l’autoroute fermée pendant au moins deux mois.

C’est ce qu’a indiqué le ministre des Transports Laurent Lessard mardi après-midi.

«Ça sera beaucoup plus long que prévu. Même si on est en travaux accélérés, ça va prendre au moins deux mois pour réparer les ouvrages souterrains», a reconnu M. Lessard, en entrevue à LCN.

«Il faut creuser et aller enlever les structures souterraines. [...] Et ensuite reconstruire, le plus rapidement possible, pour rétablir la fluidité de l'A25. Ce sont des travaux majeurs», a résumé M. Lessard.

Cette fermeture touchera également le tronçon en direction sud, bien que l’affaissement ait eu lieu en direction nord.

Le ministre a indiqué que la population et les élus locaux seront tenus informés de l’avancement des travaux effectués par le MTQ.