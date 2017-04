Dans le sac de Marie-Christine Lavoie

Marie-Christine Lavoie est une véritable passionnée de design et de voyage. Créatrice de meubles et d’univers, elle transforme chaque semaine, avec Design V.I.P., diffusée sur les ondes de Canal Vie (lundi 22h30), une pièce de la maison d’un artiste avec goût et sensibilité, expliquant ses démarches afin de nous inspirer. Elle connait mille astuces pour créer du beau.

Y a-t-il des tendances design qui inspirent votre look ?

Ce sont plutôt les magazines de mode qui m’inspirent pour mes décors. Fait amusant : sur mes mood boards pour concevoir mes design, j’utilise souvent des ombres à paupières ou des poudres dégradées de couleurs pastels comme inspirations. Photo courtoisie

Vous voyagez beaucoup. En quoi cela influence-t-il vos choix de produits beauté ?

J’aime beaucoup ce qui est naturel. J’utilise des fixatifs à base d’huile d’argan. J’achète beaucoup de produits du Maroc comme des masques pour les cheveux. J’utilise aussi de l’huile d’amande et de l’huile de coco pour réparer ma peau. Je n’aime pas ce qui est trop parfumé. J’aime les fruits exotiques, les agrumes. Et comme parfum, je ne me mets que quelques gouttes d’essence de vanille pure dans le cou.

À quoi ressemble votre routine maquillage ?

Dans la vie de tous les jours, je ne me mets jamais de fond de teint. Je privilégie le crayon, le mascara et un gloss très naturel. Et quand j’aime un produit, je suis très fidèle. Dans mon fourre-tout, qui pèse une tonne, on retrouve d’ailleurs, entre un calepin et un ruban à mesurer, des produits que j’utilise depuis longtemps. La crème 3 en 1 anti-âge de Jouviance Photo courtoisie

« Je l’adore. Elle hydrate bien sans donner une texture huileuse. Elle donne l’impression de ne pas avoir mis de crème. »

La crème réparatrice Dermalibour d’A-Derma Photo courtoisie

« C’est une crème épaisse que la pédiatre de ma fille avait prescrite pour la peau irritée. Depuis, je l’utilise tout le temps moi aussi. Quand j’ai mal aux lèvres, quand je vais faire du ski, du patin, c’est une très bonne protection. »

Les crayons pour les yeux Waterproof de Lise Watier (Black #71600, Peacock #60675 et Cacao 7074-8) Photo courtoisie

Photo courtoisie « Des classiques que j’utilise depuis des années. »

Le crayon contour à lèvres Nude (#477) de Lise Watier « C’est souvent la seule chose que je porte avec un gloss. Si je vais dans une soirée, j’en applique alors sur toutes mes lèvres. »

Le gloss transparent (#001) de Dior Photo courtoisie

« Un incontournable. C’est ce que j’utilise avec mon crayon pour les lèvres Nude. »

Le fixatif extra-fort de Moroccanoil Photo courtoisie

« C’est l’un des meilleurs que j’ai trouvé. Il tient vraiment bien. Pour de longues journées de tournage, c’est un incontournable. »