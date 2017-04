danslebain

En fin de semaine, j’ai pris un bain. Je fais partie du très mince pourcentage d’hommes qui aiment prendre des bains. J’aime pendant un moment m’étendre dans de l’eau chaude et me laisser mariner. Je prends un verre de vin, pas trop de lumière et je relaxe. Y’a rien qui détend plus mon corps de gars de 32 ans que de faire comme si j’étais une femme de 73.

Mais, depuis plusieurs années, quand je prends un bain, il y a quelque chose qui m’accompagne. Je ne peux m’en passer et, en général, je ne l’oublie jamais. Par contre, ce week-end, alors que j’étais enfin bien étendu dans mon bain, la mousse juste au bon niveau, la température, mon verre de vin, la lumière... tout est parfait, je me rends compte que j’ai oublié l’inoubliable. Mon cellulaire.

J’étais dans mon bain SANS CELLULAIRE! HELP! Un genre de sentiment de panique m’a soudainement envahi. J’allais être pris au piège. Seul avec moi-même dans le bain. Mais qu’est-ce que j’allais bien pouvoir faire? Toutes ces minutes sans pouvoir lire les remarques sarcastiques de mes amis sur Facebook ou observer avec envie l’ardoise d’un restaurant branché sur Instagram.

J’étais enfermé dans un bunker humide sans avoir ma petite fenêtre de 6 pouces sur le monde. Même mes pouces semblaient ne pas trop comprendre. J’avais presque envie de prendre un pain de savon pour me pratiquer à texter. Question de ne pas perdre l’habitude et que mes pouces ne deviennent pas paresseux.

Jamais personne n’avait été aussi angoissé dans un endroit aussi zen. C’est certain que je pourrais toujours sortir du bain et aller chercher mon cellulaire. Mais, en même temps, il est dans mon auto. Sortir du bain, m’essuyer, m’habiller et aller dehors semble une tâche pharaonique. Alors je décide d’abdiquer.

Je n’aurai pas mon cellulaire, et après? Je ne vais quand même pas en mourir. Je m’incline donc un peu plus et immerge mon petit corps dodu dans les eaux chaudes et troubles de ma baignoire.

Je plonge alors tête première dans... ma tête. Je commence par des sujets pas trop compliqués pour me réchauffer. Après tout, ça fait longtemps que j’ai pas réfléchi seul, par moi-même sans Google ni Siri .

Je commence par la météo des derniers jours et au fait que j’aimerais que le beau temps revienne au plus vite. Par association, je pense à mes vacances de cet été. Un petit chalet, ma femme, mon garçon et moi. Tellement de bonheur.

Je pense ensuite à mon garçon qui est maintenant si grand. Dieu que le temps passe vite, comme j’aimerais le remonter parfois. Ça y est me voilà dans un souvenir du film Retour vers le futur. Et pendant plus d’une heure j’ai surfé sur le moteur de recherche le plus personnalisé qui soit, ma tête.

Ce bain fut le plus agréable et reposant depuis très longtemps. Et dès que j’en suis sorti, je me suis promis une chose : Aller chercher mon cellulaire pour écrire tout ça!