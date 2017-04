Des outils pour évaluer les candidats

Un nouvel employé démissionne après quelques mois : cette mauvaise embauche peut coûter une fortune aux entreprises. Heureusement, des outils existent pour réduire les risques.

Les tests psychométriques, par exemple, sont utiles pour établir le profil psychologique d'un candidat. Ce profil est important à prendre en compte afin de s'assurer de sa compatibilité avec l'entreprise. Par exemple, un employé ayant besoin de beaucoup de structures sera désorienté et malheureux dans une jeune entreprise dont les processus ne sont pas encore clairement élaborés.

Les tests d’aptitudes, quant à eux, permettent de vérifier si les candidats n’ont pas exagéré leurs compétences affichées sur leur CV et en entrevue. Selon le poste, ces tests peuvent tout aussi bien mesurer les aptitudes techniques, verbales, cognitives ou numériques.

Les anciens employeurs sont aussi une mine d'or d'information. Michel Rouleau, chef de pratique chez Careers Partners International, partage son truc pour obtenir un portrait réel du candidat : « Je dis à l'ancien employeur, on pense mettre sur pied un programme interne de développement et de formation en soft skills. Si j'avais à lui payer une formation, sur quoi me recommanderiez-vous d'investir ? Ça amène l'ancien employeur à donner un aspect à améliorer », explique-t-il.