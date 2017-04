En costume pour le bal de finissant

Une lectrice m’a écrit pour me demander de l’aide. Son courriel se résume à ses deux phrases : « Ma fille a les robes, le maquillage et les talons hauts en horreur! Elle est décidée à aller à son bal des finissants vêtue d’un smoking avec des Converse ». La bonne nouvelle c'est que les goûts stylistiques de l'étudiante sont dans l'air du temps puisque plusieurs stars adoptent le costume sur le tapis rouge, du modèle le plus classique à sa déclinaison la plus colorée.

Enfilez un haut de la même couleur que votre costume si vous ne voulez pas en dévoiler autant que Victoria Justice. Peut-être serez-vous tenté de coordonner votre rouge à lèvres à la teinte de votre tenue.

Une matière satinée confère une allure plus chic à une tenue. Voyez comment Freida Pinto a habillé son décolleté d’un collier à franges.

Une minaudière ajoutera une touche de fantaisie à votre look. Elle sera juste assez grande pour que vous y glissiez votre téléphone, un rouge à lèvres et votre carte de crédit.

Pour celles qui n’ont pas l’habitude des talons hauts, des sans-gêne dorés ou des baskets argentées plairont aux sportives alors que celles en quête d’un look de «it girl» pourront opter pour des bottillons transparents qui offrent plus de support qu’un escarpin.

