LEMIEUX, Jacques



De St-Rémi, le 10 avril 2017, à l’âge de 80 ans, est décédé M. Jacques Lemieux.Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane, Sébastien, Chantale et Isabelle, ses petits-enfants Jonathan, Mathieu, Érika et Katharina, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.58, RUE PERRASST-RÉMI, QCTél.: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 22 avril 2017 de 13h à 16h. Une prière de clôture aura lieu à 16h au salon funéraire.En guise de sympathie, des dons pour la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC seraient appréciés.