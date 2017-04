Focus sur la taille

Star des années 1950, la taille s’est ensuite perdue dans les coupes plus amples des années 2000. On l’a vu dans les grands défilés, cette saison la taille reprend sa place et se définit par des corsets et des ceintures ultralarges. Mais attention! cette tendance est loin d’être facile à porter.

Le corset sort des boules à mites, mais cette fois-ci, il n’a aucune conation sexuelle. Les créateurs s’inspirent des anciens corsets, mais uniquement pour souligner la taille. Tout comme la nuisette, le pyjama et même le peignoir, le corset ne se porte plus dans la chambre à coucher ni sous les vêtements. Les corsets prennent le dessus et se portent sur les vêtements comme accessoires.

Inutile d’en rajouter, le corset se porte avec des tenues sobres. Oubliez les vêtements trop ajustés ou la mini-jupe; adoptez le corset avec une longue chemise, un grand t-shirt, un manteau de coupe masculine ou encore une robe, une tunique ample. Le contraste avec des pièces moins sexy le rend portable.

Le corset et la ceinture large permettent d’attirer le regard sur la taille et, ainsi, mettre en valeur votre silhouette. Une tendance à apprivoiser!

Photo courtoisie

Ceinture large pour souligner la taille en noir ou beige 19,95 $ chez Dynamite

Photo courtoisie

Ceinture rose 14,90 $ eBay.ca

Photo courtoisie

On féminise un veston de coupe masculine avec un corset lâchement lacé en blanc ou en noir 25,90 $ chez Zara

Photo courtoisie

Mango 39,99 $

Photo courtoisie

Pour structurer une robe ou une tuni­que, corset de coton Wilfred 50 $ en noir ou blanc chez Aritzia

Un t-shirt à corset intégré

Photo courtoisie

Corset intégré à un t-shirt ample chez Topshop La Baie 45 $

On en parle : Coup de cœur

Photo courtoisie

Le duo de designers montréalais Andy Long Hoang et Tinashe Musara en est à sa quatrième collection qui s’adresse autant à l’homme qu’à la femme. Ils vendent à l’international, leur showroom est à Los Angeles, mais toutes les pièces sont conçues et fabriquées à Montréal. Une collection des plus originales que vous pourrez voir et vous procurer tout de suite après le défilé le 21 avril, dès 18 h au 407, rue Saint-Pierre, à Montréal.

Nouveauté : Innovation québécoise

Photo courtoisie

Parce que c’est la nuit que la peau se renouvelle le plus intensément, IDC propose sa nouvelle crème Ultime Nuit. Avec sa technologie Regen 16, qui combat 16 causes identifiées du vieillissement cutané, combinée à des céramides et à un booster d’acide hyaluronique, cette crème contribuera à régénérer l’apparence de la peau. 149,99 $ aux comptoirs dermocosmétiques et dans les pharmacies.

Achat de la semaine :100 % Minérale

Photo courtoisie

La marque montréalaise Attitude vient d’ajouter cinq nouveaux produits à sa gamme solai­re, dont le fameux bâton facial. Chef de file en matière de produits corporels et nettoyants exempts d’agents cancérigènes, Attitude a pour mission d’aider les familles à mieux vivre sous le soleil. Leurs produits sont hypoallergènes et testés sous contrôle dermatologique. En vente dans les grands magasins, les pharmacies et en ligne sur labonneattitude.com

