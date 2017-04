Il manque 630 spécialistes

Il manque près du tiers des effectifs requis sur le territoire, dont huit postes en psychiatrie adulte et pédopsychiatrie à l’hôpital de Chicoutimi. «Les périodes de garde reviennent souvent. Nos psychiatres sont très engagés et polyvalents», rapporte M. Tremblay.

Il y a notamment neuf postes de psychiatre à combler au CIUSSS de la Montérégie-Ouest et huit autres en Mauricie-Centre-du-Québec. La moyenne d’âge des psychiatres québécois est assez élevée et les départs à la retraite touchent certaines équipes plus que d’autres.