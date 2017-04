Je sors, je reste

Coup de cœur

Activité

Journée du Cinéma canadien 150

Partout au pays, près de 1700 projections gratuites auront lieu dans le cadre de cette journée consacrée au cinéma canadien. À Montréal, vous pourrez notamment voir des classiques comme Pour la suite du monde de Pierre Perrault et Michel Brault, ou encore des nouveautés, comme le documentaire Angry Inuk d’Alethea Arnaquq-Baril.

Horaires au canadianfilmday.ca

Photo Courtoisie

Je sors

Francouvertes

Demi-finales

Les demi-finales du concours-vitrine de la relève musicale francophone se poursuivent au Cabaret Lion d’Or. Ce soir, Valery Vaughn, Renard Blanc et Shawn Jobin tenteront tous trois de se tailler une place en finale. Entretemps, vous êtes invités à aller voter pour le prix du public sur le site web des Francouvertes!

Ce soir 20h, au Cabaret Lion d’Or

Photo Courtoisie

Théâtre

Baby-sitter

Cette pièce de Catherine Léger explore la question du féminisme et de la confusion qui l’entoure. On y suit Cédric, qui perd son emploi à la suite d’une blague sexiste et qui entame une thérapie pour vaincre sa misogynie latente. Exaspérée par l’introspection de son chum, Nadine se laisse tenter par les jeux étonnants proposés par la baby-sitter.

Jusqu’au 6 mai, à La Licorne

Photo Courtoisie

Danse

Symphonie 5.1

À l’ère du numérique, cette œuvre d’Isabelle Van Grimde nous plonge dans un environnement visuel interactif orchestré par une partition musicale jouée en direct. Le réel et la fiction se confondent, et les silhouettes se dédoublent, un corps se pixellise jusqu’à disparition...Une œuvre à voir!

Du 19 au 21 avril, à l’Édifice Wilder

Photo Courtoisie

Exposition

375e de Montréal : Regard sur le livre, regard sur la ville

L’Association québécoise des relieurs et artistes de livres a proposé à ses membres de regarder la ville à travers les livres, en s’attardant sur son passé, son présent ou son futur, ses paysages, ou encore sa culture. Cette exposition est l’occasion de découvrir ces œuvres exclusives, réalisées par les meilleurs artisans du livre d’ici et d’ailleurs.

Jusqu’au 4 juin, au Musée des Maîtres et Artisans du Québec

Photo Courtoisie

Exposition

Photo d’ici, de Gabor Szilasi

Cette exposition recense l’œuvre du grand photographe montréalais Gabor Szilasi, qui a su tracer un portrait d’ensemble du peuple québécois. Centrée sur le portrait, l’artiste se penche sur les gens et leur vie, sujets qui l’intéressent profondément. À voir!

Jusqu’au 30 avril, à l’Espace Lafontaine

Photo Courtoisie

Je reste

Album

Damn.

Kendrick Lamar est enfin de retour, et propose un excellent nouvel album, Damn. L’artiste s’éloigne du jazz ambiant et de l’atmosphère plus sombre de To Pimp a Butterfly, et livre des textes sentis, poignants, livrés par son débit unique et maîtrisé au possible. Un des meilleurs albums de l’année, assurément.

Sur les tablettes

Photo Courtoisie

Film

Le Fondateur

Michael Keaton brille dans ce film centré sur l’ascension de l’homme d’affaires Ray Kroc, qui a propulsé les frères McDonald et leur système novateur de restauration rapide. Réussissant à tirer les ficelles, Kroc s’appropriera cet empire valant des milliards de dollars.

Disponible en DVD

Photo Courtoisie

Livre

Janine Sutto : vivre avec son destin

Les éditions Libre Expression proposent une nouvelle édition de la biographie de la grande dame du théâtre, écrite par nul autre que son gendre Jean-François Lépine. Une histoire fascinante, savamment racontée, qui permet de découvrir les secrets de cette grande comédienne.

Disponible en librairie