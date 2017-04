La Beauce y goûte... encore !

Terrains inondés, routes fermées et plusieurs sous-sols à pomper, des centaines de Beaucerons ont une fois de plus été victimes de dame nature hier, qui pourrait revenir à la charge cette semaine avec 20 à 30 millimètres de pluie, selon Environnement Canada.

Selon Hydro Météo, deux systèmes dépressionnaires sont attendus dès mercredi, jusqu’à vendredi, ce qui pourrait affecter la prochaine fin de semaine. «Ça pourrait réalimenter encore une fois les cours d’eau qui auront baissé entre temps, mais qui restent quand même à des niveaux assez hauts, indique l’hydrologue Chloé Alassimone. Si la pluie tombe de manière continue sur les trois jours, ça pourrait être plus problématique.»

Dès les premières heures de la journée, plusieurs secteurs de Beauceville, Saint-Joseph, Vallée-Jonction, Sainte-Marie et Scott étaient inaccessibles, en raison du débordement de la rivière Chaudière. Selon plusieurs Beaucerons interrogés par le Journal, l’eau est montée «très rapidement» et de près de trois pieds au cours de l’après-midi.

Sur un pied d’alerte, la Sécurité civile a indiqué que la situation était surveillée de près, même si tous les niveaux étaient appelés à diminuer en fin de soirée, hier. Une conférence téléphonique réunissant notamment les municipalités, Environnement Canada, Hydro Météo et des responsables gouvernementaux, est d’ailleurs prévue ce matin, pour faire le point.

Prisonnière des eaux

Pour une deuxième fois en moins d’une semaine, le pont de la route 276 a été fermé à Saint-Joseph. De l’autre côté, sur le Rang des Érables, l’eau est montée si haut, que plusieurs résidents sont restés prisonniers de leur maison.

Ce fut le cas notamment pour Mylène Lessard, qui ne pouvait pas se rendre plus loin que le pas de sa porte. «C’est sûr qu’on en a déjà vu [de l’eau], mais c’est toujours inquiétant de voir ça monter aussi vite», a-t-elle indiqué. «On vérifie les pompes, la génératrice et on s’assure qu’on ne manque de rien dans le frigidaire!», a-t-elle lancé.

Mme Lessard était heureuse de voir l’eau descendre en fin de journée, mais précisait qu’en cas d’inondations majeures, la municipalité avait déjà déployé un hélicoptère pour les «urgences».

Des habitués

Ailleurs en Beauce, la plupart des riverains prenaient la situation avec un grain de sel. «Tout le monde a une pompe dans son sous-sol ici et jusqu’à maintenant, nous n’avons pas de dégât», mentionnait le propriétaire du café Scott town, situé dans la municipalité du même nom, dont une bonne partie du terrain était recouvert d’eau.