La vie ne s’arrête pas à 50 ans

Pour celles que ça inquiète, j’affirme qu’il est possible de retourner sur le marché du travail après 50 ans. J’en ai 58 et je suis retournée travailler l’an dernier. Je suis allée au Centre d’emploi de ma ville, là où des personnes formidables m’ont guidée. D’abord on m’a aidée à rédiger mon CV ainsi qu’à préparer mes rendez-vous d’embauche pour répondre adéquatement aux questions qu’on allait me poser. Puis, comme plusieurs j’ignorais les noms des entreprises qui pouvaient m’embaucher, on m’a fourni une liste d’endroits où postuler. Même après avoir décroché mon emploi, on m’a aidée à le garder en me donnant des trucs essentiels pour y arriver.

J’avais arrêté de travailler pour élever mes enfants, et ce n’est qu’à l’aube de mes 57 ans que je me suis décidée à reprendre, là où j’avais abandonné jadis. Sachez qu’on m’a dit qu’il n’est point nécessaire d’avoir une grande expérience de travail pour espérer se trouver un emploi. Résultat : je suis éducatrice en service de garde et j’aime mon travail. Les touts petits dont je m’occupe me rendent bien l’amour que je leur porte et je me sens à ma place parmi eux.

En plus de pouvoir travailler, je souligne aussi à elles que ça intéresse, particulièrement à cette « Anonyme » qui pleurait sur son sort de femme abandonnée, que l’amour également se trouve à tout âge. Une amie a trouvé le sien à 60 ans grâce à des copines qui l’ont aidée à le trouver. Il s’agit juste de pardonner au passé, puis de tourner son visage vers l’avenir. Et si son passé à elle ne parvient pas à s’effacer de sa mémoire, qu’elle aille tout simplement dans un Centre pour femmes de sa ville pour y faire une thérapie individuelle ou en groupe, afin de se refaire une santé morale et mentale. Et si par hasard elle habite encore dans la maison familiale, et bien il faut qu’elle en parte au plus vite. Dans des cas comme le sien, tout changement est un plus dans une démarche de réappropriation de sa vie.

Ginette

Une lettre comme la vôtre fait chaud au cœur. Elle est porteuse d’espoir et de réconciliation avec la vie. Mais encore faut-il être prêt à mettre ce que vous proposez en application. Dans le cas de cette personne, après cinq ans d’une séparation difficile et à ses yeux humiliante, elle en était encore à ruminer ce qu’on lui avait fait et à se dire qu’elle ne méritait pas un tel sort, à telle enseigne que même ses proches commençaient à s’en éloigner. Pour entrer dans une nouvelle phase de sa vie il faut avoir fait la paix avec son passé.