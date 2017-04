L’âge d’or de BIXI ? C’est maintenant. Profitez-en ! Avant qu’il ne soit trop tard...

Je vous en parlais il y a un mois : les années de BIXI sont comptées. Les compagnies privées de vélo-partage qui bouleversent la Chine urbaine depuis un an – à un rythme fulgurant – propagent déjà leurs tentacules outremer. Leurs vélos s’auto-verrouillent. Pas besoin de stations ou de bornes. Ils coûtent une petite fraction du prix à utiliser. Notre modèle rigide et coûteux semble condamné, surtout qu’il a un besoin vital de financement public.

Ironiquement, tristement, fatalement, donc, BIXI n’a jamais été aussi fonctionnel et utile qu’à la veille de se faire supplanter. En me fiant à l’amélioration constante du service au cours des cinq dernières années, je prévois que 2017 sera une année record pour la qualité et le volume d’utilisateurs. Il y a 1000 vélos disponibles de plus que l’an dernier ; et pour les verrouiller, près de deux fois plus de bornes supplémentaires ont été ajoutées. Mais pour 2018, je suis pessimiste. Le service aura peut-être déjà commencé à dépérir.

Décadence prévisible

Jusqu’à maintenant BIXI n’a jamais cessé de se roder. Mais une technologie supérieure existe déjà et elle s’en vient. Combien de temps continuera-t-on d’investir dans un modèle «dépassé» ? 2017, donc, c’est l’année par excellence pour s’abonner à BIXI, pour en profiter, avant l’obsolescence.

Au guidon de votre BIXI, ayez conscience de tenir un morceau du patrimoine technologique de Montréal.

Entrer jeune au musée

Au cimetière de la techno-nostalgie, nos iPhones et nos lunettes Oculus Rift rejoindront les vétustes Palm Pilot, les consoles Atari, les cassettes 8 pistes, les magnétoscopes VHS et les appareils-photos Polaroid. La technologie du jour fournit les pièces du musée de demain où disquettes molles, cédéroms et clés USB partageront le même présentoir.

Prochainement, BIXI aussi, du moins son modèle actuel, entrera «jeune» au musée. Il aura marqué son époque... révolue. On sera passé à autre chose. À mieux. Dans un quart de siècle, vous direz : «Oh ! Un BIXI !» et soupirerez d’attendrissement. Sur une photo, peut-être un antique cliché Instagram, la bécane lourdaude évoquera la nostalgie de la décennie 2010... Le bon vieux temps !

En l’an 2042 – pour le 400ème de Montréal –, le vélo-partage sera devenu un service banal et populaire que l’auto-partage ou le taxi collectif. Une des activités offerte au public sera probablement d’essayer de pittoresques BIXI... comme pendant la belle saison de 2017 !