Le vin quotidien: du sauvignon comme on l’aime!

Issu de vignes d’une soixantaine d’années cultivées en bio sur des sols crayeux, ce sauvignon blanc de Jean-François Mérieau est un bel exemple de la montée qualitative des blancs de Touraine. Vinifié et élevé en cuve inox, le vin montre de jolis parfums de citron, de buis/herbe coupée et de miel, mais sans les odeurs végétales parfois désagréables qu’on retrouve trop souvent dans ce genre de vin. La bouche est délicate, avec un fruit mûr, tendre, presque enveloppant, tout en montrant une belle vivacité. Finale assez bien parfumée, fraîche et salivante qui évoque des senteurs de craie et de citron. On souhaiterait un peu plus de longueur et de complexité, mais c’est tellement agréable qu’on lui pardonne rapidement. À l’aveugle, j’étais sur un vin de Sancerre... Bref, je vous défie de trouver un sauvignon qui en donne autant à ce prix!

L'Arpent des Vaudons 2015, Dom. des Bois Vaudons/Jean-François Mérieau, Touraine, France

20,30 $ - Code SAQ 12564233 - 12% - 2,5 g/l - ** ½ $$