De nombreuses femmes rêvent d’avoir une plus grosse poitrine. D’autres ont simplement besoin d'une reconstruction mammaire. Mais quelles sont les différentes techniques d’augmentation mammaire ?

La prothèse mammaire

L’implantation de prothèses est la technique la plus courante. Les implants peuvent être insérés devant ou derrière le muscle. Pour des cicatrices peu visibles, l’incision se fait sous l’aisselle, autour de l’aréole ou sous le sein.

Par ailleurs, ces implants mammaires peuvent être de volumes, de textures et de formes variées, pour répondre à tous les besoins des patientes.

On trouve ainsi des prothèses remplies de silicone ou de sérum physiologique. La première option offre un résultat plus naturel (au toucher comme à l’œil), avec une texture plus ou moins ferme. Cependant, en cas de rupture de l’implant, même si la viscosité du silicone évite qu’il se répande dans le corps, le sérum physiologique reste plus inoffensif.

Ensuite, il existe des prothèses rondes ou anatomiques. Plus répandues, les premières offrent du volume sur le dessus du sein, pour un décolleté plus marqué. Les secondes ont une forme plus naturelle et conviennent surtout aux femmes ayant une poitrine plate ou faisant de la chirurgie réparatrice. Par ailleurs, si les implants tournent, les anatomiques nécessitent une nouvelle opération, contrairement aux rondes.

Enfin, une patiente qui opte pour une prothèse mammaire choisit également sa projection (position haute, moyenne ou basse) et la texture de l’enveloppe (lisse, micro-texturée, texturée ou macro-texturée).

Quelle que soit la prothèse choisie, il est essentiel de recourir à une opération d'augmentation mammaire dans le respect des plus hauts critères de qualité.

Le lipofilling mammaire

Très en vue actuellement, cette technique d’augmentation mammaire sans prothèses se fait par injection de graisse. Concrètement, le lipofilling mammaire consiste à injecter la propre graisse de la patiente dans sa poitrine, pour en augmenter le volume (dans la limite d’un ou deux bonnets).

Pour cela, une liposuccion est donc réalisée sur d’autres parties du corps. La graisse prélevée est purifiée via une centrifugeuse, puis réinjectée dans les seins de manière homogène.

Ce transfert graisseux est fiable et bien toléré, puisque la graisse vient de la personne qui la reçoit. On parle alors de « graisse autologue ». Cela permet un resculptage de la poitrine, avec un effet très naturel et sans aucun risque de rejet par l’organisme.

Cependant, notez que le lipofilling mammaire ne peut être réalisé que sur les femmes ayant suffisamment de masse graisseuse à prélever.

L’augmentation mammaire composite

Il s’agit de combiner l’implant et le lipofilling mammaires. Concrètement, on implante d’abord une prothèse, puis on finalise le résultant en injectant de la graisse autologue. L’objectif est de masquer les contours de l’implant avec de la graisse pour obtenir un résultat plus naturel et harmonieux, tant au niveau visuel qu’au toucher.

De plus, l’augmentation mammaire composite permet aussi de corriger une éventuelle imperfection des implants (peaufiner le galbe du sein, rectifier une petite asymétrie, etc.), sans recourir à nouveau à la chirurgie.

Le breastox

Cette nouvelle tendance consiste à lifter la poitrine pour obtenir un effet « push-up », sans passer par la chirurgie. En pratique, de la toxine botulique (Botox) est injectée dans les pectoraux afin de les détendre et de raffermir la poitrine, pour une durée de quelques mois seulement.

Cette méthode convient plutôt aux petits bonnets et s’adresse surtout aux femmes ayant les seins tombants ou légèrement ridés. Elle est également prisée par celles qui souhaitent un décolleté plongeant pour une courte période.

Conclusion

L’augmentation mammaire la plus courante est donc l’implant de prothèses en silicone ou en sérum physiologique. Certaines femmes optent plutôt pour l’injection de graisse autologue, voire pour une combinaison des deux techniques. Plus récent, le breastox offre surtout un effet push-up provisoire.