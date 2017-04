Les litiges les plus courants en matière de copropriété

Au Québec, et plus particulièrement à Montréal, les projets de condos poussent comme des champignons. Or, si cette vie en condo comporte de nombreux avantages, le statut de copropriété n’est pas toujours « un long fleuve tranquille » et les mésententes, voire litiges, surviennent régulièrement

Le plus souvent, les litiges concernent, soit des copropriétaires entre eux, soit des copropriétaires avec leur syndic. Découvrons ensemble les plus courants.

Des litiges entre copropriétaires

Des conflits peuvent naître entre les copropriétaires, en particulier pour des troubles de voisinage, bruit ou usage abusif des parties communes.

Les impayés de charges sont aussi monnaie courante, et peuvent mettent tous les copropriétaires dans une situation financière inconfortable.

Un règlement régente les principaux aspects de la vie de l’immeuble, mais est parfois non respecté.

Encombrement des parties communes dans une copropriété

C’est l'un des conflits les plus courants dans un condominium. Il existe, bien entendu et heureusement, des procédures pour faire appliquer les règles.

Les parties communes sont par définition à l’usage de tous les habitants d’un immeuble, ce qui ne signifie pas que l'on peut entreposer tout et n’importe quoi, sous peine de gêne, voire même de sécurité.

Par exemple,

Utilisation du palier comme annexe de l’appartement : poussette, vélo, chaussures

Stockage de gravats après des travaux

voitures garées en dehors des places de stationnement prévues

Des litiges avec le gestionnaire de la copropriété

Le syndic est désigné par l’assemblée générale pour représenter les copropriétaires, pour assurer la gestion de l’immeuble. Il est donc investi de larges pouvoirs et est seul à les assurer.

La plupart du temps, ces organismes remplissent leurs missions de manière satisfaisante, mais il peut y avoir des cas de dysfonctionnement.

Gestion financière de la copropriété

Le syndic a en charge de gérer les finances de la copropriété et il est le seul à pouvoir intervenir dans ce domaine. Des litiges peuvent naître au sujet de :

Une gestion comptable approximative

Le non- paiement des fournisseurs

Des appels de charges non conformes au budget prévisionnel

Une procédure irrégulière pour les appels de fonds destinés à des travaux

· Malhonnêteté du syndic : détournement de fonds, disparition avec la caisse, mais c’est un cas heureusement très rare.

Réunion de l’assemblée générale et respect de ses décisions

Le syndic a le pouvoir et le devoir de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires au moins une fois par an, pour entériner les comptes, voter le budget prévisionnel, etc.

Il arrive que des syndics:

ne réunissent pas les copropriétaires dans les règles définies dans les statuts : périodicité, anticipation, pas de compte-rendu

ne respectent pas les décisions de l’assemblée générale

fassent exécuter des travaux sans l’accord des copropriétaires.

Entretien de l’immeuble

Il y a parfois des conflits au sujet de la bonne tenue, l’entretien courant et la maintenance des équipements collectifs : absence de suivi, pas de visite sur place, inaction...

Conduite des travaux

En cas de travaux décidés en Assemblée, des litiges se déclarent fréquemment sur le choix des entreprises menant les travaux : montant des devis, qualité de la réalisation, suspicion d’entente préalable.

L’avocat en droit de la copropriété, un allié incontournable

Vous êtes copropriétaire, administrateur, ou gestionnaire syndic, faire appel à un avocat peut s’avérer une sage décision pour obtenir des conseils éclairés sur vos droits et devoirs.

De par son expertise et son savoir-faire dans ce domaine très particulier, un cabinet d'avocats montréalais particulièrement actifs en droit de la copropriété et en droit de la construction peut vous accompagner vers la solution appropriée en plus de vous représenter devant les tribunaux, si la situation l’exige.

Faites les bons choix de partenaires dès le départ et les risques de litiges seront minimisés.