Les occasions de formation sont prisées des chercheurs d’emploi

Une offre d’emploi qui fait miroiter la possibilité d’enrichir son bagage de connaissances peut-elle contribuer à attirer les candidats talentueux ?

C’est en tout cas ce que suggèrent les résultats d’une étude menée en 2015 par l’agence de recrutement Robert Half auprès de professionnels de la comptabilité et de la finance. Pour 62 % des répondants, l’occasion d’acquérir de nouvelles connaissances s’avère un facteur « très important » dans le choix d’un nouvel employeur.

Mise en valeur

De plus en plus d’entreprises tentent de se bâtir une marque forte et inspirante afin d’attirer des candidats qui ne désirent pas seulement à occuper un emploi pour mettre du beurre sur leur pain, mais qui cherchent à s’épanouir au sein d’un milieu qui saura accueillir leur ambition.

C’est à ces employés intéressés par le développement de compétences que doivent s’adresser les offres d’emploi proposant des possibilités de formation.

Or, rares sont les offres d’emploi qui mentionnent les occasions d’apprentissage et de développement. « C’est pourtant l’un des critères permettant d’attirer les meilleurs candidats, même si ce n’est sans doute pas le premier », dit Didier Dubois, CRHA et associé principal chez HRM Groupe.

Pour mettre en valeur cet avantage concurrentiel, les gestionnaires d’embauche doivent le mentionner de façon explicite dans l’offre d’emploi. Et si les ressources humaines n’ont rien prévu de ce côté dans leur stratégie de rétention de personnel, les chiffres sont là pour les inviter dans cette voie !