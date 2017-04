L’héritage d’une maman

«Jean-Luc et moi, on est des amis et c’est quelqu’un que j’aime beaucoup. Quand on m’a offert d’être chef adjointe, je voulais lui en parler. Je voulais que ce soit clair que ça n’avait rien à voir avec lui et que je n’allais pas prendre sa place. L’histoire était la sienne, c’était ses choix et ses valeurs. Moi, je continuais et j’arrivais dans un autre contexte, raconte-t-elle.