Qu’est-ce que le sourcing ?

Le sourcing, ou repérage de candidats, est comme une pêche à la perle rare qui permet d’attirer les meilleurs talents dans son entreprise.

Lorsque la main-d’œuvre est difficile à trouver, les recruteurs ne peuvent pas se contenter de diffuser une offre d’emploi pour espérer récolter des CV. Une opération séduction auprès des candidats passifs s’impose.

Il en va de même pour certains postes stratégiques qu’une organisation doit pourvoir rapidement lorsqu’un départ survient. Celui de directeur de comptes, par exemple. D’ailleurs, pour ce genre de postes, « on veut non seulement la meilleure personne disponible, mais la meilleure personne tout court », affirme Sébastien Savard, CRHA, PDG et cofondateur de la firme Sourcinc.

Postes clés et postes pour lesquels il y a pénurie de main-d’œuvre : voilà les deux cas de figure où le sourcing est l’approche de recrutement tout indiquée.

Sourcing 101

« Le sourcing consiste d’une part à trouver le plus de profils pertinents, le plus rapidement possible, explique Sébastien Savard. Cela inclut la recherche sur les réseaux sociaux et dans les bases de données, à l’aide d’algorithmes et d’opérateurs booléens. »

D’autre part, il s’agit d’approcher ces candidats passifs pour les convertir en candidats qui s’intéressent au poste à pourvoir.

Grâce à l’automatisation qui permet d’améliorer l’efficacité de cette méthode de recrutement, le sourcing est appelé à occuper une place grandissante au sein du coffre à outils des recruteurs...