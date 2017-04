Remontée complétée

Le Titan d’Acadie-Bathurst a payé les frais de cette remontée, mardi soir, au Centre d’Excellence Sports Rousseau. Blainville-Boisbriand a offert une autre excellente performance, une victoire de 7 à 1, pour éliminer la formation des Maritimes et s’avancer dans le carré d’as de la LHJMQ.

«Nous avons tenu notre promesse et ç’a fait du bien de la gagner, a signalé le capitaine, Guillaume Beaudoin. Nous n’avons pas arrêté d’y croire. Il y a quelque chose de spécial avec cette équipe.»

«C’était la situation qu’il nous fallait pour solidifier davantage l’équipe. Nous avons fait face à l’adversité, a salué l’entraîneur-chef, Joël Bouchard, fier de sa troupe. Je sentais que la situation allait changer. Nous sommes difficiles à battre dans notre domicile et encore plus avec (Samuel) Montembeault devant le filet.»

Joël Teasdale a aussi mis la main à la pâte avec une participation marquée à ce festin offensif. Le jeune attaquant de 18 ans a inscrit un doublé en plus d’amasser deux aides. Il a entre autres fait secouer les cordages en infériorité numérique en fin de deuxième période sur l’une des nombreuses gaffes de la soirée du gardien Anthony Dumont-Bouchard. En l’absence de Reilly Pickard, blessé, il a bloqué 29 tirs en se battant souvent avec la rondelle. L’Armada a dominé tous les aspects du jeu et tiré profit des moindres faiblesses de ses adversaires. Les unités spéciales ont fait le travail. L’attaque à cinq a affiché un taux d’efficacité de 100 % et l’infériorité numérique a fait des vagues en participant à la fête.