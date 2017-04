ROUYN-NORANDA | Une chanteuse née en Ohio qui porte le nom de Rouyn Noranda chantera à Rouyn-Noranda début juin.

La chanteuse Rouyn Noranda Idley, qui habite en Californie, a reçu son prénom de son père, Pee-Wee Carter, un musicien qui est venu jouer du jazz en Abitibi dans les années 1950.

La femme de M. Carter devait accoucher de jumelles alors qu’il était à Rouyn-Noranda et le couple avait décidé de les nommer Rouyn et Noranda en l’honneur des deux municipalités qui étaient alors surnommées «les villes jumelles».

Pour Pee-Wee Carter, Rouyn et Noranda avaient chacune leur personnalité. Rouyn était plus animée et francophone, alors que Noranda était plus tranquille et anglophone. Il se disait que ses jumelles auraient sans aucun doute des personnalités différentes.

Aussi, M. Carter trouvait que, même s’il y avait de très nombreuses communautés culturelles à Rouyn et Noranda, le racisme était peu fréquent, et il voulait inculquer la tolérance à ses enfants.

Or, Mme Carter a accouché d’une seule fille. Le couple l’a donc nommée Rouyn Noranda. «Quand elle était jeune, ses amis l’appelaient souvent “ruine” Noranda. Elle m’a dit qu’elle préférait de loin se faire appeler Noranda», a raconté Alain Vézina, qui a découvert la chanteuse lors d’un séjour aux États-Unis.

Découverte

Personne en Abitibi ne savait qu’une chanteuse portait le nom de Rouyn Noranda, jusqu’en septembre dernier, quand le mélomane Alain Vézina s’est rendu en Californie. Il s’est alors intéressé à une chanteuse qui se produisait sur un quai à Santa Monica.

«On s’est mis à jaser et elle m’a demandé d’où je venais. Je n’étais pas pour dire Rouyn-Noranda. J’ai alors dit que je venais de Montréal. Quand elle m’a dit qu’elle s’appelait Rouyn Noranda, je pensais que quelqu’un me jouait un tour», a-t-il dit.

M. Vézina, qui a longtemps été impliqué dans le Festival des guitares du monde de Rouyn-Noranda, a convaincu les organisateurs d’inviter la chanteuse pour la prochaine édition.

Rouyn Noranda aura donc l’occasion de chanter à Rouyn-Noranda au début du mois de juin, lors de la 13e édition du Festival des guitares du monde.