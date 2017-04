Sony met à jour la PS4 <i>Slim</i>

Quelques mois après sa sortie, la PlayStation 4 Slim remplacera son disque dur de 500 Go par un de 1 téraoctet.

Visuellement parlant, la «nouvelle» console est identique au modèle de 500 Go. En fait, il s'agit exactement de la même, sauf pour ce qui est du disque dur, comme on peut le lire sur le site de PlayStation.

Au prix de 379,99$, la PS4 Slim 1 To se retrouvera sur les tablettes un peu plus tard en avril. Selon le site du commerçant EB Games, elle sera vendue dès le lundi 1er mai.

Cette mise à jour la rend plus chère que sa jumelle de 500 Go. Actuellement, les joueurs peuvent se procurer la version 500 Go et un jeu (Uncharted 4) pour 350$, à prix régulier.

À l'achat, celle de 1 To sera accompagnée de tous les câbles, une manette et un câble de recharge, ainsi qu'une petite oreillette avec mono pour le jeu en ligne.

Ce n'est pas la première fois qu'un modèle de PS4 Slim de 1 To sera disponible. Plusieurs éditions limitées, comme celle de Final Fantasy XV, se vendent aux alentours de 550$.

Pour ce qui est du futur de la 500 Go, le journaldemontreal.com attendait une confirmation afin de savoir si elle continuera d'être offerte.