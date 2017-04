Top 5 des travaux d'entretien de votre voiture à ne pas négliger

Pour améliorer les performances, la sécurité et la durée de vie de votre voiture, pas de secret : un bon entretien est indispensable. Voici donc le top 5 des travaux d’entretien à ne pas négliger sur votre voiture.

1. Entretenir l’extérieur

L’extérieur de votre voiture subit de nombreuses agressions, surtout si vous ne l’entreposez pas dans un garage. Pour garder sa carrosserie et sa peinture en bon état, vous devez donc y apporter un soin particulier.

D’abord, le nettoyage au jet à haute pression est recommandé pour retirer les saletés efficacement (poussière, insectes, traces de pluie, etc.). En complément, utilisez un produit de lustrage pour entretenir le vernis, puis terminez en passant une peau de chamois sur la carrosserie mouillée. La peinture sera comme neuve !

Par ailleurs, en cas de rayures, de cloques ou d’impacts (de gravillon par exemple), traitez le problème avec un produit adapté (dégraissant, résine, peinture, polisseuse, etc.) pour éviter l’apparition de rouille.

Enfin, lavez votre pare-brise avec un nettoyant protecteur et remplacez vos balais d’essuie-glace régulièrement. Veillez aussi à nettoyer vos phares avec de l’eau chaude et du savon, et à changer leurs ampoules lorsqu’elles faiblissent.

2. Laver l’habitacle

Après l’extérieur, nettoyez soigneusement l’intérieur de votre véhicule. Il n’en sera que plus confortable !

Pour cela, dépoussiérez le tableau de bord avec un chiffon et passez l’aspirateur dans les moindres recoins de l’habitacle. Tapis, sièges, moquette du sol, etc. Ne négligez rien. Ce lavage est d’autant plus important côté conducteur, puisque la moquette protège le plancher de l’humidité et donc de la corrosion : il en va de votre sécurité.

En outre, vous pouvez vous débarrasser des mauvaises odeurs avec des produits spéciaux. Et en cas de taches sur les tissus, retirez-les le plus vite possible pour qu’elles ne s’incrustent pas. En prévention, vous pouvez même imperméabiliser vos sièges. Enfin, raccommodez vos sièges troués (avec de la colle, du tissu thermocollant ou autre) avant que le trou s’agrandisse.

3. Vérifier les niveaux de liquide

On conseille de contrôler le niveau d’huile tous les 1000 kilomètres, pour augmenter la durée de vie du moteur. Concrètement, ouvrez le capot de votre voiture, tirez la jauge d’huile et essuyez-la avec un chiffon. Replacez-la dans le réservoir d’huile, sortez-la à nouveau et regardez le niveau d’huile. Si nécessaire, complétez le réservoir, sans dépasser le niveau maximum.

Par ailleurs, vérifier le liquide de frein. En complément, testez la réaction des freins en pressant fort sur la pédale, sur une route dégagée et à faible vitesse.

Enfin, contrôlez également les niveaux du liquide de refroidissement et du produit lave-glace.

4. Contrôler l’état des pneus

L’entretien régulier de votre voiture passe aussi par la vérification de ses pneus. En pratique, contrôlez leur pression et leur état d’usure (bosses, fissures, profondeur des rainures, etc.). Si besoin, remplacez vos roues, toujours pour des questions de sécurité. De plus, de bons pneus limiteront aussi votre consommation de carburant.

5. Faire des vidanges et des révisions régulières

Pour finir, il est primordial de faire des vidanges régulières. Ainsi, l’huile du moteur sera de meilleure qualité, lubrifiera davantage les pièces et éliminera mieux les saletés.

Vous pouvez le faire vous-même ou bien vous rendre dans un garage automobile dont les équipements sont à la fine pointe de la technologie. Cette visite sera aussi l’occasion de faire une révision complète de votre voiture, avant le prochain contrôle technique : système d’échappement, suspensions, plaquettes de frein, amortissement, bougies d’allumage, batterie, etc.

Conclusion

Un bon entretien de votre voiture est donc essentiel, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. En plus d’augmenter votre sécurité et sa durée de vie, cela assure aussi un meilleur confort pour vous !