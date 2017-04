Voici Maro, le chat cuisinier. (On craque pour lui)

Les chats et Instagram, c’est une histoire d’amour qui dure depuis des années...

Mais cette fois-ci c’est un nouveau coup de foudre que la planète vient d’avoir. Voici Maro, le chat cuisinier suivi par plus de 80 000 personnes sur Instagram (@rinne172). Son propriétaire qui adore le cosplay, la culture japonaise, la photo et la nourriture s’amuse à costumer Maro tantôt en cuisinier italien, tantôt en ménagère des années 40 ou bien en marin des US Navy.

C’est assez impressionnant tout le travail qui se cache derrière chacun des portraits de Maro. Qu’il s’agisse de chacun des costumes faits sur mesure pour le chat ou bien des assiettes de nourriture mises en place pour la session photo, tout est minutieusement travaillé.

Voici quelques photos de Maro, notre nouvel amour félin.

(source Konbini)

Croquette,Garlic shrimp salad,Shiitake mushroom steak🍽 #cat#cats#catstagram#catsofinstagram #sweetcatclub#instacat_models#bestmeow #instacat_meows#chef#シェフ#food#wine #ねこ#ニャンスタグラム#にゃんこ#みんねこ #猫#コロッケ#ガーリックシュリンプサラダ #しいたけのステーキ#いちご#mannishboys #斉藤和義#zip写真部 Une publication partagée par @rinne172 le 15 Avril 2017 à 5h35 PDT

居酒屋(Izakaya:Japanese bar restaurant)🏮 #cat#cats#catstagram#catsofinstagram #instacat_meows#instacat_models#sweetcatclub#picneko#ねこ#ネコ#ニャンスタグラム #みんねこ#みんなのねこ部#ペコねこ部#猫 #Izakaya#居酒屋#japanesefood#sake #日本酒#春巻き#揚げ出し豆腐#ポテトサラダ #いちご#mannishboys#斉藤和義#zip写真部 Une publication partagée par @rinne172 le 16 Mars 2017 à 4h28 PDT

春分の日/彼岸の中日🍵 #cat#cats#catstagram#catsofinstagram #instacat_meows#instacat_models#😻#猫 #sweetcatclub#picneko#pet#animal#ねこ #みんねこ#みんなのねこ部#ニャンスタグラム #にゃんこ#ペコねこ部#grandma#おはぎ #ぼたもち#おばあちゃん#お彼岸#春分の日 #japaneseculture#日本文化#mannishboys #斉藤和義#zip写真部 Une publication partagée par @rinne172 le 20 Mars 2017 à 2h22 PDT