Rodrigue Mathieu

À Montréal, le 13 avril 2017, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Rodrigue Mathieu, fils de feu Lucille de Tonnancour et de feu Armand Mathieu.Il laisse dans le deuil ses enfants, Marise (Charles Choinière), Lyne et Stéphane (Janice Élie); ses petits-enfants, Sara, Renaud, Colin, Laura, Catherine, Éliane, Noémie et Jane; sa soeur Arlette (Richard Lachapelle), son frère Jean-Guy (Claudette Thibodeau); son neveu Michel Lachapelle et sa nièce Nathalie Mathieu ainsi que quelques amis de longue date.Ancien ouvrier d'usine, il découvrit le théâtre au début de la vingtaine et participa à plusieurs saisons des "Apprentis-Sorciers" à titre de comédien et de metteur en scène, puis fonda, avec d'autres jeunes amateurs, Les Saltimbanques, où il fut à la fois co-directeur, metteur en scène et comédien. C'est avec une grande fierté que, grâce à sa grande expérience et sans études post-secondaires, il devint ensuite professeur de théâtre (jeu, mise-en-scène) à l'université de Sherbrooke, en plus de participer aux productions de l'Aire de jeu. Parallèlement, il collabora à certaines productions du Théâtre du Sang neuf. À sa retraite, il collabora à quelques saisons du Café-Théâtre de Chambly.La famille recevra les condoléances le samedi 22 avril entre 10h et 16h au:1120, JEAN-TALON EST, MONTRÉAL514.277.7778 www.memoria.caLes gens intéressés à faire un don peuvent le faire à la Fondation Maison Théâtre, par chèque ou en ligne.La famille tient à remercier, pour ses bons soins et sa remarquable bienveillance, tout le personnel de l'hôpital Jean-Talon, particulièrement la Dre Blanchette des soins palliatifs.