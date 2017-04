GIMENO (née Lauzon), Suzanne



À l’Hôpital Cité de la Santé, le 15 avril, à l’âge de 77 ans, est décédée Suzanne Lauzon épouse de feu Pedro Gimeno.Elle laisse dans le deuil ses filles Jessica (Pierre-Louis Benoit) et Marisol, ses petites-filles Sophie et Eugénie, sa soeur de coeur Maria Luisa Sastron, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 23 avril de 14h à 17h et 19h à 21h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 20h.