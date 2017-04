BERTRAND, Louis



De Ste-Adèle, le 15 avril 2017, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Louis Bertrand, époux de Mme Monique Trudeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Marie-Claude et Émilie, ses frères Jacques (Lucie) et Laurent, sa soeur Marie-Claire (Serge) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:le vendredi 21 avril de 19h à 22h ainsi que le samedi 22 avril dès 12h. Les funérailles auront lieu ce samedi à 14h en l'église de Ste-Adèle suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.