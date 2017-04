TREMBLAY, Joseph



À Mont Laurier, le 6 avril 2017, à l’âge de 92 ans et 10 mois, est décédé M. Joseph Tremblay, époux de feu Thérèse Dubé.Il laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Paul Chénier), Serge (Suzanne Cardinal), sa petite-fille Jessica Richard, son frère Gérard, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 22 avril 2017 à 14h00 en la chapelle de la:La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Ste-Anne de Mont-Laurier pour les bons soins et le dévouement.