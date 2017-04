MERCIER KNECHTEL, Anita



Au Centre d’hébergement St-Eugène de L’Islet, le 2 avril 2017, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Anita Mercier, épouse de feu M. Otto William Knechtel. Elle a aussi été la conjointe de feu M. Wheatley Lorne Leet et compagne du Dr Pierre-Paul Collin, ayant demeurée de nombreuses années à Montréal.Native de Saint-Cyrille de Lessard, elle était la soeur de: feu Éric (Simone Martel), feu Raynald (feu Marcelle Dubé), feu Lilianne et Alice Mercier ainsi que de feu Madeleine Lord (feu Fernand Cloutier). Sont aussi affectés par son départ, les membres des familles Knechtel, Leet et Collin, ses nièces Nancy et Christine Boulet et leur famille, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La célébration religieuse aura lieu le samedi 22 avril 2017 à 14h30 en l’église de Saint-Cyrille de Lessard où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h30.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire:CAP-SAINT-IGNACE, L’ISLET,SAINT-JEAN-PORT-JOLI, SAINT-PAMPHILETél. 418 598-3093, sans frais 1-877-598-3093Télec. 418 246-5115Courriel: info@deladurantaye.qc.caSite internet: www.deladurantaye.qc.ca.