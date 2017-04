GUILBAULT, Lucien



De Saint-Augustin, Mirabel, le 10 avril 2017 à l’âge de 89 ans, est décédé M. Lucien Guilbault, époux de feu Lucette Dupras et père de feu Sandra Guilbault.Il laisse dans le deuil sa fille Maryse (Daniel Dionne), sa conjointe Françoise Bertrand, son filleul Yves Guilbault, sa filleule Janic Lajeunesse, son frère Gilles Guilbault, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 21 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 22 avril dès 11h au:15545, SAINT-AUGUSTINSAINT-AUGUSTIN, MIRABEL(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 22 avril à 14h en l’église de Saint-Augustin, Mirabel.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du CHSLD Saint-Benoit ou celle des maladies du coeur et de l’AVC.